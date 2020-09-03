Mine Kırıkkanat'tan AK Parti'ye oy verenlere hakaret

Her fırsatta muhafazakar insanlara saldıran Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat yine bir skandala daha imza attı. CHP'li Kırıkkanat AK Parti iktidarına oy verenlere kültürsüz ve cahil diyerek hakaret etti. Uzun yıllar iktidara gelemeyen CHP'nin solağı Kırıkkanat, Türkiye'nin kültür açısından İran'ın bile gerisinde olduğunu söyledi. Kırıkkanat daha önce de ezan ve selaya hakaret etmişti.

Kırıkkanat'ın sözleri şöyle:

Cahillerimiz çoğunlukta, standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde yüksek, İran'da bile yüksek, bizde o çok aşağıda olduğu için bunu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor. Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu bile anlatamadık. Sözsel belliği olan ondan da her şey uçan bir seçmen kitlesi, özenle yetiştirdikleri, cehalete yönelttikleri, hatta kültürsüz, cehalet desen diz boyu.