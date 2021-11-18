Mine Kırıkkanat bile dayanamadı! Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına kendi mahallesinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Emin Çölaşan'ın ardından Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin 9 seçim kaybettiğini vurgulayan Kırıkkanat, "Bizimle helalleşsin" dedi.
CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını yorumladı.
"Kılıçdaroğlu yumurtaları kırmadan omlet yapmak istiyor" diyen Kırıkkanat, sicili kayıplarla dolu CHP liderinin öncelikle partililerden helallik istemesi gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesine değinen Kırıkkanat, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." demişti.