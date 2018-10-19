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Minbere adanmış bir ömür

Müteahhitlikle uğraştığı dönemden kalan ceviz kerestelerini değerlendirmek için başladığı minber yapımında yaklaşık 40 yılı geride bırakan 86 yaşındaki Ali Önder, bugüne kadar 16 camiye minber yaparak hayır duası aldı.

19 Ekim 2018 Cuma 13:40

Malatya'nın Darende ilçesi sınırına yakın Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı Beldesi Boğaziçi Mahallesinde yaşayan Ali Önder, elindeki keresteleri, büyük camilerde gördüğü minberleri örnek alarak dönüştürerek 40 yılda 16 camiye minber bağışladı.

Yapımı devam eden Darende Yazıköy Camii ve Gürün Tepecik köyündeki cami için hazırladığı minberleri tamamlayan Önder, mekanlar hazır olunca minberleri gönderecek. Yaklaşık 4 ayda tamamlayabildiği minberleri Malatya, Sivas, Kayseri ve Trabzon'daki camilere bağışlayan Önder, insanlığa kalıcı bir eser bırakmanın gururunu yaşıyor.

Gelin gibi yolculuyorum

Eskiden babasıyla ahşaptan kapı, pencere gibi işler yaptığını anlatan Önder, babasından öğrendiği marangozluğu bugüne kadar sürdürdüğünü ifade etti.

İnşaat ustalığı ve müteahhitlik yaparken, hobi amacıyla mahallelerinde ailesine ait, daha önce değirmen olarak kullanılan mekanı atölyeye çevirdiğini anlatan Önder, mesleği bıraktıktan sonra o dönemden elinde kalan ceviz kerestelerini hayırlı bir işte değerlendirmeye karar verdiğini kaydetti.

Önder, şunları söyledi:

"Allah bana büyük bir zevk ve gönül verdi. Sıhhatim yerinde, kerestem de vardı. 1982'den bu yana camilere hayrıma minber yapıyorum. 18'inci minberi bitirmek üzereyim. İki minberlik daha kerestem var ondan sonra herhalde bu işi bırakırım. Allah rızası için bu işi yapıyorum. Amacım örnek olmak. Minberin her parçasını öperek yapıyorum. 'Ben gideceğim, siz kalacaksınız, beni unutmayın' diye severek yerlerine monte ediyorum. Camiye yolcu ederken de bir kız gelin edermiş gibi oluyorum. Yaptığım minberde hocanın her cuma çıkıp hutbe okuması ne güzel. Allah bunu bana nasip etti, herkese de nasip etsin. Allah herkesin hayrını kabul etsin."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 13:40
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Kayseri
  5. Ali Önder
  6. Minber

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