0553 313 94 23

Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Kırşehir'de büyük inşaatlardan kablo çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonla çökertildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:10
Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatı ve Kırşehir Cezaevi inşaatından bin 300 kilogram bakır malzeme çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesini alınan ihbar üzerine takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç şebekesinin Kızılcahamam ilçesi civarında da hırsızlık yapmak için arayış içerisinde olduğu belirlendi. Zanlıların daha önceki olaylarda kullanıldığı tespit edilen araçlar ile ilçede bulunduklarını belirleyen Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Kıskıvrak yakalandılar

Yapılan takipte şüphelilerin Kızılcahamam’da bir kahvehanede toplanacağını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlenen baskınla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahısların üst aramalarında çok miktarda para ele geçirildi. Zanlılar, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:10
  1. Kırşehir
  2. Kızılcahamam
  3. hırsızlık şebekesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır?
    1. AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl..
    2. MHP'ye terör saldırısı!
    3. Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
    4. Zaharova Trump'ı azil soruşturması ile..
    5. Paket sütler zararlı mı?
    6. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç..
    7. Trump'ın azil soruşturmasına neden..
    8. Vatandaşlar uygulamaya tepkili! Ceza..
    9. FETÖ tutukluların ailelerinden 'Yılmaz..
    10. 28 Şubat mağdurlarından gözü yaşlı..
    11. Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa..
    12. Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal..
    13. İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir?..
    14. Onlara selam bile vermek yasak!
    15. Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi..
    16. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?..
    17. Diriliş Osman bu akşam var mı? Diriliş..
    18. OGM personel alımı başvuru sonuçları..
    19. Panik atak nedir nasıl geçer? Panik..
    20. Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç..
    21. BM'ye damga vuran Uygur Türkleri..
    22. Uçuk nedir neden olur? Doğal..
    23. Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı..
    24. IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik..
    25. Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz..
    26. Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama..
    27. Atmaca füzesi gururlandırdı! Hedefi..
    28. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gönderme:..
    29. YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne..
    30. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür
    Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!