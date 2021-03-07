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Gündem Milyonluk Ferrari ile şovu kısa sürdü!
Gündem

Milyonluk Ferrari ile şovu kısa sürdü!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıdan çıkan Ferrari sürücüsü, aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma vurup refüje çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:20:00 -

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıdan çıkan Ferrari sürücüsü, aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şov yaparken refüje çıktı

Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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