Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar

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CHP’li Ekrem İmamoğlu, beş yıldır yönettiği İstanbul’da yolda kalan otobüsler, yanan metrobüsler ve bakımsız kalan belediye araçları gündemdeki yerini korurken şimdide başka bir skandala imza attı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan görüntülerde İmamoğlu’nun İBB’ye ait âtıl ve kullanılmaz durumda olan ambulansları kaderlerine terk ettiği ortaya çıktı. Piyasa değeri 3 Milyon TL olan ve ufak bakımlarla hizmete alınabilecek ambulanslar, hurda araçlar gibi çürümeye terk edildiği görünüyor.

İsraf tam hız devam ediyor

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Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülkiyeti İBB’ye ait milyonluk ambulanslar atıl ve bozuk bir şekilde dururken evde sağlık hizmeti kapsamında yeni ambulanslar aldığı öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği törenle 3 yeni ambulans aldığı bildirildi. Kamuoyunda İmamoğlu’nun bu seçim ayarlı reklam çalışmalarına ‘Ne bakım yapıyor ne de İstanbulluya hizmet ediyor’ yorumlarını beraberinde getirdi.