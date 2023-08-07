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Gündem Milyonların gözü kritik toplantıda! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Gündem

Milyonların gözü kritik toplantıda! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Yeniakit Publisher
2023-08-07 01:47:00 -
Milyonların gözü kritik toplantıda! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Öncelikli gündemin ekonomi olduğu toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de biraraya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

Kabinenin ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Putin'in Türkiye ziyareti

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.
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Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Avrupa'daki provokatif eylemler ele alınacak

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

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