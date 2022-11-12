Milyonların gözü bu haberde... İşte asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam

Asgari ücrette zam pazarlığına sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak.

Enflasyon kritik öneme sahip

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

2022'de zam yüzde 90'ı aştı

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

En az yüzde 50 zam beklentisi

Bu yıl enflasyonun daha yüksek seyretmesi nedeniyle asgari ücrete en az yüzde 50 oranında zam bekleniyor. Eğer artış bu oranda gerçekleşirse asgari ücret 8 bin 250 TL'ye yükselecek.