Milyonların beklediği o haber geldi! Flaş gelişme duyuruldu

Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye için milyonlarca emekli vatandaş beklemeye başladı. Özellikle bir ay gibi kısa bir zaman kala emeklilerin gözü, Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesine çevrildi. Önceki yıllarda uygulamaya konulan bu çalışma ile bayramlardan hemen önce emeklilerin hesaplarına ikramiye yatırılıyor. Öte yandan milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin miktarı da belli oldu.

İkramiye miktarları belli oldu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesinin, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.

Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL olarak yatması bekleniyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı