Milyonların beklediği o haber geldi! Flaş gelişme duyuruldu
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar, ikramiye miktarını araştırmaya başladı. Milyonlarca BAĞ-KUR, SGK ve memur emeklisine Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeler belli oldu.
Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye için milyonlarca emekli vatandaş beklemeye başladı. Özellikle bir ay gibi kısa bir zaman kala emeklilerin gözü, Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesine çevrildi. Önceki yıllarda uygulamaya konulan bu çalışma ile bayramlardan hemen önce emeklilerin hesaplarına ikramiye yatırılıyor. Öte yandan milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin miktarı da belli oldu.
İkramiye miktarları belli oldu
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesinin, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.
Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL olarak yatması bekleniyor.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı