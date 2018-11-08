THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Milyonları ilgilendiriyor! Uygulamaya başlandı, cepten ulaşılabilecek

İstanbul'da şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) kullanıma sunuldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:34
Milyonları ilgilendiriyor! Uygulamaya başlandı, cepten ulaşılabilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulama "İSTMOP"u hayata geçirdi.

Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen projeyle, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak amaçlandı.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Trafiğin akışını sağlamak için, hatalı park eden araçların çekici yardımıyla trafikten çekildiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Sürücüler bazen park edilmesi yasak olan yerlere, trafiğin akışını engelleyecek şekilde otobüs duraklarına, yangın musluklarının önüne, kavşaklara park edebiliyorlar. Bu ve benzeri durumlarda trafiğin akışını sağlamak amacıyla araçları çekici yardımıyla çekmek durumunda kalıyoruz. Sürücüler, araçlarını park ettikleri yerde bulamayınca aracın nerede olduğuyla ilgili bir merak ve korku duygusuna kapılıyorlar. Polisin aracı çekmesi iyi ihtimal çünkü aracın çalınma ihtimali de var. Bu gibi durumlarda sürücünün kaygısını gidermek amacıyla araç çekim işlemlerinin anında sürücü ve araç sahiplerinin haberi olması amacıyla mobil uygulama geliştirdik."

Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com ya da android ve İOS işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara "İSTMOP" uygulamasını indirerek, aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra aracının durumunu öğrenebilecek.

Uygulamada kural ihlalinin fotoğrafı da yer alıyor

Trafik polislerince hatalı park sonucu araç trafikten çekilirken bilgiler "anında" uygulamaya yüklenecek. Görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek. Hangi çekiciyle, nereden, ne zaman ve hangi otoparka çekildiği bilgileri uygulamaya girilerek, otopark görevlilerine ve mobil kullanıcılarına sunulacak.

Başkomiser Şen, "Mobil kullanıcılar, 'Aracınız şu an çekici üzerinde en yakın otoparka park edilecek beş dakika gibi kısa bir sürede uygulamayı güncellerseniz, aracınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz veya aracınız şu an şu otoparkta. Otoparkın iletişim bilgilerini ve konumuna navigasyon aracılığıyla tek tuşla yol tarifi alabilecek." dedi.

Şen, uygulamanın diğer bir özelliğinin de aracın çekilmesine neden olan kural ihlalini açıklaması ve ihlalin fotoğraflanarak uygulamada yer alması olduğunu belirterek, "Bazen sürücülerden 'ben hatalı yere park etmemiştim, park ettiğim yerde bir ihlal yoktu' gibi itirazlara karşı kural ihlalinin fotoğrafla sunularak itirazların önüne geçilecek." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:34
  1. İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP)
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  3. Çekilen araçlara cepten ulaşılacak
  4. yeni uygulama
  5. İstanbul
  6. Trafik uygulaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül Hablemitoğlu kimdir?
    1. İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül..
    2. Ümit Özdağ İYİ Parti'nin İstanbul..
    3. İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    4. İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti Adana..
    5. Trump'ı kahreden tablo! Her istediğini..
    6. Beykoz ve Zeytinburnu'nda dev..
    7. Fenerbahçe bunu yapan ilk takım olacak!
    8. Aziz Yıldırım'a ağır gönderme!
    9. ABD'nin İran yaptırımları Türkiye'yi..
    10. Bakan Albayrak'tan önemli açıklama!
    11. İsmail Ok İYİ Parti Balıkesir adayı..
    12. Süper Lig'de haftanın hakemleri belli..
    13. Analı kızlı çete Sakarya'da enselendi!
    14. Balıkesir'de dehşet! Köpeğin boğazını..
    15. Ümit Özdağ'dan sürpriz atak!
    16. Kızına şantaj yapan adamı böyle vurdu
    17. Yargıtay yıkım ekibi gibi
    18. İYİ Parti Muğla adayı Fethiye Belediye..
    19. Milyonları ilgilendiriyor! Uygulamaya..
    20. AK Parti'den Amerika'ya sert açıklama!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...