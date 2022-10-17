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Gündem Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek
Gündem

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

BBP, Meclis'e "imar affı" yasa teklifini sundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile 30 Temmuz 2022'den önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:40:00 -
Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

 

 

BBP, Meclis'e "imar affı" yasa teklifini sundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile 30 Temmuz 2022'den önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.

Buna göre, Hazine arazisini işgal edenler, kaçak ev, villa yapanlar, kaçak kat çıkanlar affa girecek. 

Marmara depremi sonrası imar affından vazgeçilmesi kararının ardından 8 kez imar affı çıktı.

 

 

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Yorumlar

Karamanlı

Amacın ne?..

Okur

Imar barışı nedir ya Allah aşkına, Kanun dışı yapılan evleri, fazla katları, usulsüzlükleri kanuna uygun hale getirmek çok doğru bir şey miş gibi algı yapmaya çalışıyorsunuz. Kanuna uygun halde işlem yalanların günahı nedir. Normal ruhsat harcı ödeyen, usulüne uygun proje cizdiren ve her şeyi usulüne uygun olarak yapanların suçu nedir.
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