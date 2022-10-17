Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek
BBP, Meclis'e "imar affı" yasa teklifini sundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile 30 Temmuz 2022'den önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.
BBP, Meclis'e "imar affı" yasa teklifini sundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile 30 Temmuz 2022'den önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.
Buna göre, Hazine arazisini işgal edenler, kaçak ev, villa yapanlar, kaçak kat çıkanlar affa girecek.
Marmara depremi sonrası imar affından vazgeçilmesi kararının ardından 8 kez imar affı çıktı.