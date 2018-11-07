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Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

Gayrimenkullerin alım-satım bedellerinin gerçek değer üzerinden beyan edilmemesi nedeniyle oluşan gelir kaybını önlemek için yeni yasal düzenleme çıkartılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili olarak, “Artık gayrimenkulleri gerçek değer üzerinden satışının yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapıyoruz” dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:53
Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam İstanbul’da katıldığı bir organizasyonda yaptığı konuşmada, her müteahhidin gerçek değer üzerinden gayrimenkul satışı yapmadığına dikkat çekerek, “Artık gayrimenkulleri gerçek değer üzerinden satışının yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapıyoruz” dedi.

Sözcü'nün haberine göre yılda ortalama 1.3 milyon konutun el değiştirdiği Türkiye'de Maliye'nin yaptığı denetimlerin yetersiz kalması nedeniyle hükümet yeni yasa hazırlığına girdi.

Öte yandan sektör temsilcileri de yüzde 25'i bulan vergi yüküne dikkat çekerek, işini doğru düzgün yapan firmalarla, kayıt dışı çalışıp alım – satım değerinde gerçek beyanda bulunmayan şirketler arasında haksız rekabet olduğunu belirtiyordu.

İnşallah en kısa zamanda çıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dünkü açıklamasında “Bugün sektörümüzün yaşadığı hem maddi hem teknik anlamında bizim hata olarak gördüğümüz her türlü teknik düzenlemeyi yapacağız. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle toplantılar yapıp olması gereken önerilerimizi de yine Meclisimize iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sektörümüzü ilgilendiren tüm düzenlemeleri de yapan bir kanuni hazırlık var, ihtiyaç olan kanuni düzenlemeler de bir an önce yapılır, sektörümüzün önünü açacak tüm kararlar da alınmış olur.” dedi.

Gelir kaybı oluşuyor

Ev almak isteyen vatandaşlar, bütçesine uygun bir ev bulduklarında tüm birikimlerini bu eve bağlayıp, emlak, tapu masrafı, taşınma gibi giderlerini en düşük miktarda tutmak istiyor.

Bu nedenle tapu harcı masrafı az çıksın diyen alıcılar ve satıcılar, daha az vergi ödemek için ev faturasını düşük rakamdan kesiyor. Öte yandan, satıcılar da daha az vergi ödemek için evin satış bedelini tapuda, gerçeğinden daha az gösteriyor.

Örneğin, 600 bin TL gerçek değeri üzerinden işlem yapıldığında alıcı ve satıcı ( yüzde 2+2 = 4 ) toplam 24.000 TL tapu harcı ödemesi gerekirken, emlak vergi değeri olan 300 bin TL’den işlem yaparlarsa 12 bin TL ödüyor. (İktidar, seçim öncesinde aldığı kararla tapu harcı oranını 31 Ekim’e kadar yüzde 4’ten 3’e düşürmüştü. Bu süre geçtiğimiz günlerde alınan kararla 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.)


Son dönemde Maliye, tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin doğru olarak beyan edilmemesi nedeniyle denetimleri artırmış ve geçmişteki eksik bildirimler nedeniyle hem alıcıya hem satıcıya ayrı ayrı ceza kesmeye başlamıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:53
  1. İstanbul
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Kritik açıklama
  4. yeni düzenleme
  5. gayrimenkul satışı
  6. tapu düzenlemesi
  7. bir devir sona eriyor

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