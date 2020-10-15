Milyonları ekrana kilitleyen sahne! Ertuğrul Gazi ölecek mi?
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlar ekrana kilitlenmiş diziyi izlerken Ertuğrul Gazi'nin hastalandığı sahne çok konuşuldu.
Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi dün gece yayınlanan bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Herkes Ertuğrul Gazi'nin hastalandığı sahnede ölüp ölmeyeceğini merak etti.
Kuruluş Osman’ın 29’uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası’ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası’na geliyor.
Son sahnede ise Ertuğrul Gazi, hastalanarak yataklara düşüyor. İşte son bölümde yaşananlar.