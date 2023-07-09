Milyonlarca yolcu kapasiteli, 400 milyon avro! İlk kez tarihi paylaştılar: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 400 milyon avro yatırımla yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış için geri sayım başladı. 10 milyon yolcu kapasiteli ve 400 milyon avro değerindeki havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Geniş gövdeli uçaklarını iniş kalkışlarına imkan sağlayacak 400 milyon avro değerindeki yatırımla adanın çehresini değişerek KKTC Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor. 20 Temmuz'da açılışı yapılacak havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor. Test uçuşlarının başarıyla tamamlanmasına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışının ardından 10 milyonun üzerinde yolcu kapasiteli Ercan Havaalimanı KKTC'nin çehresini değiştireceğini söyledi. Uraloğlu, "Ercan Havalimanı, 20 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak" açıklamasında bulundu.

TAM 400 MİLYON AVRO! GERİ SAYIM BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, havalimanının test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı aktardı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon avro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek, artan imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak."

TÜRKİYE'Yİ KKTC'YE, KKTC'Yİ DE DÜNYAYA BAĞLAYACAK

Uraloğlu, Yeni Ercan Havalimanı'nın modern mimarisi ve doğa dostu özelliğiyle örnek bir havalimanı olduğunu belirterek, "Yeni Ercan Havalimanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak. Yeni havalimanı, kapasitesiyle Türkiye'yi KKTC'ye, KKTC'yi de dünyaya bağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

İlginizi çekebilir→ Türkiye'den otomotiv ihracatında görülmemiş bir hamle: Resmen 11 milyar 988 milyon 673 bin dolara çıktı→ TIKLAYINIZ