Milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, 300 saatte 3 milyon galaksinin haritasını çıkararak yeni bir rekora imza attı. Çalışma kapsamında 'ASKAP' isimli bir radyo teleskobu kullanan araştırmacılar, bugüne kadar farkedilmemiş yaklaşık 1 milyon galaksi keşfettiklerini belirtti.

'Rapid ASKAP Continuum Survey' isimli çalışmaya liderlik eden araştırmacı Larry Marshall, söz konusu çalışmayla birlikte on milyonlarca yeni galaksi keşfedebileceklerini söyledi.

Marshall, "ASKAP, asırlardır evren ile ilgili gizemli sorulara yanıt arıyor. Dünyanın dört bir yanındaki astronomları da yeni teknoloji ve yeni keşiflerle destekliyor" ifadelerini kullandı.