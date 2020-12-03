  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Milyonlarca yeni galaksi keşfedildi
Teknoloji

Milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, radyo teleskobu kullanarak 300 saatte 3 milyon galaksinin haritasını oluşturmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:25:00 -
Milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, 300 saatte 3 milyon galaksinin haritasını çıkararak yeni bir rekora imza attı. Çalışma kapsamında 'ASKAP' isimli bir radyo teleskobu kullanan araştırmacılar, bugüne kadar farkedilmemiş yaklaşık 1 milyon galaksi keşfettiklerini belirtti.

'Rapid ASKAP Continuum Survey' isimli çalışmaya liderlik eden araştırmacı Larry Marshall, söz konusu çalışmayla birlikte on milyonlarca yeni galaksi keşfedebileceklerini söyledi.

Marshall, "ASKAP, asırlardır evren ile ilgili gizemli sorulara yanıt arıyor. Dünyanın dört bir yanındaki astronomları da yeni teknoloji ve yeni keşiflerle destekliyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu
Gündem

Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

“Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu. Şansal'a önc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay