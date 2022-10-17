Milyonlarca sürücüye çok büyük şok! En yetkili isim “Maalesef” diyerek üzücü haberi verdi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, sıklıkla gündeme gelen ÖTV'de matrah güncellemesi konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eroldu, “Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu” diye konuştu. Eroldu, matrahların ilk oluşturulduğunda yerli sanayici çok önemli oranda destekleyen bir yapısı olduğunu hatırlatarak, “Şimdi tabii herkes aynı çizgiye gelince bu kayboldu ortadan” dedi.

Cengiz Eroldu, finansmana erişim ve mali politikaların iç pazar satışlarının önündeki en büyük engeller olduğunu dile getirerek, “Talep var, ihtiyaç var, lakin finansmana erişim sorunlu. Banka kredilerinde otomotivin de yatırım malı olarak kabul edilip kredilenme konusunda desteklenmesi lazım. Eğer finansmana erişimde iyileşmeler söz konusu olursa tüm segmentleri olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olur. Muhakkak finansmana erişimin bir şekilde hallolması lazım" diye ifade etti.