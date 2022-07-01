‘Milyonlarca’ okur patlayan kanalizasyondan haberdar olmasın mı? Alooo!.. Kime diyorum? Ses ver TGC!

Gazeteci Murat Alan, bugünkü "Alooo!.. Kime diyorum? Ses ver TGC!" başlıklı yazısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak'ın istifasında otosansür uygulandığını iddia eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni CHP'li Aykut Erdoğdu'nun istifası üzerinden eleştirdi.



İşte o yazı;

Enerji Bakanı olduğu dönemde, teknoloji transferiyle gaz ve petrol aramalarına hız veren..

Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde, hayati sondaj gemilerinin satın alınması için kaynak oluşturan Berat Albayrak beyin istifasının, gece yarısı değil de sabah haber yapılmasını sindiremeyen bir Türkiye Gazeteciler Cemiyetimiz vardı..

Cemiyetimiz dediğime, sonundaki aidiyet ekine aldırış etmeyin..

Lafın gelişi işte..

CHP zihniyeti tarafından ele geçirilip istismar edilmiş cemiyet, dernek, vakıf, oda, borsa, barolara karşı asla bir aidiyet hissimiz olamaz.

Böyle bir “cemiyet” ile uzaktan yakından ilişkimiz bulunamaz şerhini düşüp devam edelim..

Berat beyin istifasından sonra, bu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) bir metin yayınlamıştı.

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