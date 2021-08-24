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Ekonomi Milyonlarca memura iyi haber! Maaşlara yüzde 5+7 zam yapıldı
Ekonomi

Milyonlarca memura iyi haber! Maaşlara yüzde 5+7 zam yapıldı

Memur ile memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk 6 ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk 6 ayı yüzde 8, ikinci 6 ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:55:00 -
Milyonlarca memura iyi haber! Maaşlara yüzde 5+7 zam yapıldı

Hükümetten milyonlarca memuru ve emekliyi mutlu eden bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ile memur emeklisinin 2022-2023 dönemi mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Hayırlı olsun

Bilgin, şunları ifade etti:

*Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşmanın ülkemize, çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

*Enflasyon altında yurttaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu. Bu ilke etrafında biz de sosyal politika uygulamalarının en önemlisi olan toplu sözleşme mekanizmasını bu şekilde değerlendirmek istedik. Genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmeliyim. Şu muhakkak ki Türkiye büyüyor, enflasyona karşı çalışanlarını koruyor.

*Şükür ki sendikalarla anlaşmaya varıldı. Memur ile memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk 6 ayı yüzde 5, ikinci 6 ayı yüzde 7, 2023’ün ilk 6 ayı yüzde 8, ikinci 6 ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

*Maaşlara toplamda -enflasyon farkı saklı olup- 2022 için yüzde 12, 2023 için yüzde 14 artış uygulanmasına karar verildi. Bu önemli bir adımdır.

Çalışma grubu oluşturulacak

*Faaliyetlerimiz sürecek. 3600 ek göstergeyle ilgili bir çalışma grubu oluşturulacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Bu, kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis’in inisiyatifinde.

*Şu hakikat ki hizmet kolları düzeyinde genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı olarak adlandırabileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde bir örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık.

Sosyal politika örneği

*Memur-Sen’in seyyanen zam talebi vardı. Biz seyyanen zammı karşılama konusunda anlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok, ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplusözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık. Ben yaptığımız sözleşmenin tam anlamıyla bir sosyal politika örneği olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye tarihinde bu düzeyde yapılmış en yüksek oranları içeren bir sözleşmeyle karşı karşıyayız.

*Sözleşmeli çalışanlar için 3+1’i benimsedik. Yerel yönetimlerce çalışanlara karşı yürütülecek bir haksızlığın giderilmesi için düzenleme yapıldığını belirtmek isterim. Milletimiz ve tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Yalçın: Yüzde 26’ya tekabül ediyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya ilişkin “Rakam, yüzde 26’ya tekabül ediyor. Bu, toplu sözleşme ikramiyesinden gelen aylık 2 puan iyileştirmeyle beraber en düşük devlet memuru maaşında şu an için yüzde 28’lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir” dedi. “Toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkarılmış olması, Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığı, örgütlülük açısından son derece kıymetli bir nokta” diyen Yalçın, ”3600 ek gösterge beklentisinde kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda Memur-Sen olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız” dedi.

 

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