  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı

Libya'da 23 DAEŞ'li terörist hakkında flaş karar

Uçakta slogan atan muhaliflere bakan Nebati'den cevap

Kabine hazırlığı öncesi önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü

Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak

Hilmi Daşdemir: İmamoğlu da olsa Yavaş da olsa kaybederdi

İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Biri Gültekin Uysal'a gerçeği açıklasın! Seçimleri Klılıçdaroğlu'nun kazandığına inanıyor

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'de çok kırıcı sözler! 'Artık torunlarınıza vakit ayırın'

İstanbul'da kaç kişi sandığa gitmedi? Sayısı belli oldu
Gündem Milyonlarca kez paylaşıldı, edilmedik küfür kalmadı! 'Suriyeli katil' haberi yalan çıktı!
Gündem

Milyonlarca kez paylaşıldı, edilmedik küfür kalmadı! 'Suriyeli katil' haberi yalan çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 09:38:00 -
Milyonlarca kez paylaşıldı, edilmedik küfür kalmadı! 'Suriyeli katil' haberi yalan çıktı!

Uşak'ta bir Suriyeli'nin Türkiye vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. İddia ile ilgili video ve görseller sosyal medyada çokça kez paylaşıldı.

Uşak'ta bir Suriyeli'nin Türkiye vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. İddia ile ilgili video ve görseller sosyal medyada çokça kez paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Uşak’ta Suriyeli Şahıs Türk Vatandaşını Bıçakladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik iddianın sahte olduğu vurgulandı. İddiaya ilişkin araştırma yapan AA Teyit Hattı ise söz konusu olayın gerçek olmadığına, Uşak'ta bir Suriyelinin Türkiye vatandaşını bıçaklayarak öldürmesi olayının yaşanmadığına ilişkin bilgilere açık kaynaklardan ulaştı.

Söz konusu görsellerle ilgili yapılan geriye dönük taramada, olayın 28 Şubat 2023 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandığı, olayda geçen şahısların ikisinin de Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Habere bak

Suriyelilerin savunucusu olmuş bu paçavra. Aklamak için her şeyi yapıyor Bir de haberin sonunda olayda geçen şahıslar TÜRKİYE vatandaşı yazıyor. TÜRK vatandaşı veya TÜRK demek neden zorunuza gidiyor. Hem belki bu adam belki aslen Suriyeli veya Afgan , sonradan bizden vatandaşlık almış.

Mustafa

Zillet ittifakı onursuz ve omurgasız Tarihde bu zihniyetde bir anlayış hiçbir zaman kazanmamıştır… Çünkü bunlar şeytanın askerleri Şeytan Allahın emrine itaat etmediği için kovulmuştur.. Cenabı Allah bu kovulmuş şerefsizlerin şerrinden bütün ümmeti Muhammedi korusun…
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23