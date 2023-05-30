Milyonlarca kez paylaşıldı, edilmedik küfür kalmadı! 'Suriyeli katil' haberi yalan çıktı!

Uşak'ta bir Suriyeli'nin Türkiye vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. İddia ile ilgili video ve görseller sosyal medyada çokça kez paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Uşak’ta Suriyeli Şahıs Türk Vatandaşını Bıçakladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik iddianın sahte olduğu vurgulandı. İddiaya ilişkin araştırma yapan AA Teyit Hattı ise söz konusu olayın gerçek olmadığına, Uşak'ta bir Suriyelinin Türkiye vatandaşını bıçaklayarak öldürmesi olayının yaşanmadığına ilişkin bilgilere açık kaynaklardan ulaştı.

Söz konusu görsellerle ilgili yapılan geriye dönük taramada, olayın 28 Şubat 2023 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandığı, olayda geçen şahısların ikisinin de Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.