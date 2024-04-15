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Aktüel Milyonlarca insana navigasyon uyarısı!
Aktüel

Milyonlarca insana navigasyon uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 14:15:00 -
Milyonlarca insana navigasyon uyarısı!

Remzi Özdemir'den milyonlarca insanı ilgilendiren çok önemli bir yazı geldi. Tatilcilere Harita Tuzağı başlığı atan Özdemir, araçlarda kullanılan navigasyon haritasına dikkat çekti ve uyarıda bulundu.

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir'den milyonlarca insanı ilgilendiren çok önemli bir yazı geldi. Tatilcilere Harita Tuzağı başlığı atan Özdemir, araçlarda kullanılan navigasyon haritasına dikkat çekti ve uyarıda bulundu.

Yeniçağ gazetesinden Remzi Özdemir'in "Tatilcilere Harita Tuzağı" başlıklı yazısı

AKP’nin son 20 yılda yarattığı ekonomik model adeta “hap yap para kap” tarzı.

Yasal kılıfa uydurulmuş para kazanma yöntemi.

Para kazan da nasıl kazanırsan kazan.
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Tıpkı İngilizlerin kuralı gibi: Oyunu kuralına göre oyna, içinde ne yaparsan yap kuralına uygun yap.

İşte bu kurallar Türkiye’de artık hep karşımıza çıkıyor.

Son 20 gündür sık sık Konya’ya araba ile gidip geliyorum.

İstanbul Konya yolunda doğal olarak sürekli navigasyon haritası kullanıyorum.

Yolu çok iyi bilmeme rağmen haritaları ilerdeki trafiği öğrenmek için kullanıyorum. Trafik olursa yine alternatif daha açık yolları tercih ediyorum.

Ancak son aylarda dikkatimi çeken bir şey var.

O da başta Google olmak üzere tüm navigasyon ve haritalar insanları açık yoldan çok paralı yollara yöneltiyor.

Bakırköy’den çıkınca seni D100 karayolu bomboş olmasına rağmen ısrarla Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriyor.

Yani yolu bilmeyen ve birazda bilinçsiz biri olsan doğal olarak haritalara göre gideceksin.

Bayram nedeniyle otoyol ve köprüler bedavaydı.

Bayramın 2.günü İstanbul-Ankara yolunda in-cin top oynuyor adeta. Ama harita yinele seni ısrarla bedava olmayan Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriyor.

Hem de bir kez değil onlarca kez.

Haritaya bakıyorsun trafik var mı? Hayır!

Mesafeye bakıyorsun Kuzey Marmara ile bedava yol arasında bir km farkı da yok!

Bu sadece Ankara yolunda değil, aynı zamanda Ankara-Niğde otoyolunda da yapılıyor.

İnsan ister istemez soruyor: Bu haritaların bu malum müteahhitlerle anlaşması mı var?

Dedim ya, Türkiye’de çok şey değişti.

AKP ile hap yap para kap dönemi başladı.

İnsanın kafası karışıyor.

Sahi bunlar anlaşmış olabilirler mi?

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