Milyonlarca insan aynı hatayı yapıyor açıklama yapıldı: Herkes şok oldu! çiğ tavuk etini kullanırken dikkat!

Meğer bunca zamandır çiğ tavuğu yanlış kullanıyormuşuz. Çiğ tavuğu pişirmeden önce yapılan bu hatalar hastalık riskini artırıyor. İşte çiğ tavuk ile ilgili en sık yapılan o hatalar.

"Tadı tavuk gibi" ifadesinin bu kadar popüler olmasının bir nedeni var! Ev aşçılarının çoğu hemen hemen her yemek için kemiksiz, derisiz tavuk göğsü kullanır. Tavuk neredeyse her şeyle mükemmel bir uyum sağlayan en çok tüketilen yemekler arasındadır. Ancak tavuğu hazırlarken dikkat etmeyi unutmamanız gereken hususlar var. Çiğ tavuk, dikkatli kullanılmazsa mide hastalıklarına davetiye çıkarabilir. Bu yaygın hatalardan kaçının ve bir sonraki tavuk yemeğini güvenle pişirin.

İşte tavuk pişirmeden önce en çok yapılan o hatalar…

Yanlış muhafaza etmek: Tavuğun suyu paketten sızma ve damlama eğilimindedir. Eğer tavuk, meyve ve sebze gibi yemeye hazır yiyeceklerin üzerindeki bir rafta saklanırsa buzdolabınızdaki yiyeceklerin büyük bir kısmını kirlenebilir. Tavuk paketlerini bir tabağa veya kaba koyun. En alt rafta veya alt çekmece boşsa orada saklayın.

Yanlış çözdürmek: Oda sıcaklığında beklettiğiniz tavuktaki salmonella bakterileri hızla çoğalır. Salmonella özellikle sıcak havalarda çoğalır. Tavuğu çok uzun süre tezgahta bırakırsanız gıda hastalıklarına neden olan bakterilere davetiye çıkarabilirsiniz. Oda sıcaklığında 15 dakika bekletmek pişirmek için yeterli olacaktır. Eğer dondurulmuş tavuk kullanacaksanız çözülmesi için tezgaha koymayın. Bunun yerine pişirmeyi planladığınız tarihten iki gün öncesinde tavuğu buzluktan çıkarın ve buzdolabına koyun.

Yanlış marine etmek: Marine etme, minimum çabayla lezzet katmak için harika bir tekniktir. Tavuğu pişirmeden önce önce birkaç saat dinlenmeye bırakmanız yeterlidir. Ancak yemeğin diğer malzemelerini hazırlarken tavuğun marine olması için tezgaha bırakırsanız çok büyük hata etmiş olursunuz. Bu da gıda kaynaklı bir hastalığa neden olur. Tavuğu fermuarlı bir torbaya veya kapaklı bir kaba koyarak marine edin ve buzdolabına koyun. Tüm tavuk parçalarını eşit şekilde kaplamak için marine ederken tavuğu birkaç kez çevirin.

Çiğ tavuğu yıkamak: Çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamak gerekmez. Çiğ tavuğu yıkayarak bakterilerin temizlendiğini düşünebilirsiniz. Ancak araştırmalar kümes hayvanlarını yıkamanın, lavabonun bir metre uzağa kadar bakteri sıçrayabileceğini göstermektedir.

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Diğer besinlerle temas etmemeli: Yemek pişirmek için kullanacağınız sebze, soğan ve sarımsak gibi ürünleri aynı kesme tahtasında doğramayın. Çiğ tavuğu diğer malzemelerden ayrı bir kesme tahtasında doğrayın.

Mutfak aletlerini yıkamadan yeniden kullanmak: Çiğ tavuğun temas ettiği mutfak eşyalarını, pişirme kaplarını, kesme tahtasını ve başka herhangi bir şey kullanmaktan kaçının. Tavukla temas ettikten sonra öğeleri iyice yıkayın. Ayrıca tavuk pişirmek için kullandığınız maşayı salatayı karıştırmak için kullanmayın.

El yıkamamak: Kirli elle temas edilen her yüzey, tehlikeli bakterileri barındırır. Çiğ tavuğu elledikten sonra neye ve nereye dokunduğunuza dikkat edin. Tavuğu çevirir çevirmez veya marine etmek için torbaya koyar koymaz hiçbir yere temas etmeden ellerinizi yıkayın.