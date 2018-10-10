0553 313 94 23

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Türkiye'de geçerli olacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararının Türkiye'deki mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebileceği kaydedildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:58
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Türkiye'de geçerli olacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararının, Türkiye'deki mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebileceğini bildirdi.

YTB, yabancı ülkelerde alınan boşanma kararlarının basit usul ile tanınmasına yönelik uygulama hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 7 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik"in uygulamasının Ankara İl Nüfus Müdürlüğünden başladığı ve 15 Ekim Pazartesi gününden itibaren de dış temsilciliklerde başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Böylelikle yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararı, Türkiye'de mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebilecek ancak nafaka, velayet gibi tenfiz hükümleri içeren kararlar için, yine Türk mahkemelerine başvurmak gerekecek." bilgisi yer aldı.

Söz konusu uygulamaya ilişkin, "Uygulama ile vatandaşlarımız açısından önemli mağduriyet ve maddi yük getiren dava süreci ortadan kaldırılmış, yurt dışındaki vatandaşlarımızın temel hukuki sorunlarından biri çözüme kavuşturulmuş olacak." ifadesi kullanıldı.

Tanıma işleminin tescili için iki tarafın da başvuru yapmasının gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu başvurunun taraflarca bizzat yapılabileceği gibi yasal temsilcileri ve vekilleri aracığı ile de yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın aynı anda, aynı yerde başvuru yapması şartı aranmadığı ancak iki başvuru arasında en fazla 90 gün olabileceği bildirildi.

Yazılı olarak beyan zorunluluğu

Açıklamada ayrıca, tarafların yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava veya tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir karar bulunmadığını yazılı olarak beyan etmeleri gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların dış temsilcilik tarafından düzenlenen yazılı başvuru formunu doldurmaları ve bu forma aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre, onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesini eklemeleri gerekeceği vurgulandı.

Öte yandan, adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesinin eklenmesi gerektiği bildirildi.

Tarafların kararın tanınmasına ilişkin teslim etmeleri gereken diğer belgeler ise şu şekilde:

"Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri, vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekaletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği."

Açıklamada, söz konusu belgelerde eksiklik olması halinde taraflara 90 gün ek süre verileceğini belirtildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:58
  1. Ankara
  2. Resmi Gazete
  3. boşanma davaları
  4. boşanmalar
  5. Boşanma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitimciler ne diyor?
    1. Eğitimciler ne diyor?
    2. Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve..
    3. Panik atak başka kalp krizi başka!
    4. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına..
    5. 7’sine kadar yaptın yaptın..
    6. Akılsız başın cezasını..
    7. Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren..
    8. Yuvanızda huzursuzluk olmaması için...
    9. Çocuk eğitimini bu faktörler etkiliyor
    10. Prens Selman Batı basınının hedefi oldu
    11. Mutfak geniş olmalı
    12. Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor
    13. Görme bozuklukları öğrenme..
    14. Bu püf noktalar çok işinize yarayacak
    15. Polise, askere ve korucuya müjde!..
    16. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    17. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    18. Damar dostu besinler
    19. Diyet yaparken ne kadar iradelisiniz?
    20. "Türk halkı bizi çok iyi karşıladı"
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?