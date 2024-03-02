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Ekonomi Milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi! TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi! TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 07:00:00 -
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi! TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 8. Yargı Paketi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda "8. Yargı Paketi" bilinen torba kanun kabul edildi.

Kanunla emeklilerin bayram ikramiyesi de 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Daha sonra teklifin tamamına yönelik oylamaya geçildi ve teklif kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin bütünüyle ilgili oylamada 298 milletvekili oy kullandı. 237 vekil kabul, 61 vekil ret oyu verdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulu 2 Nisan günü saat 15:00'te toplanmak üzere kapattı.


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