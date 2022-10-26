Milyonlarca emekli ve memura ek ödeme müjdesi

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na, çalışanların enflasyona karşı korunması, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, istihdamı artıran, emekliyi, esnafı, öğrenciyi, tasarruf sahibini, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu.

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerine sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek. Katılımcıların ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak çalışma yapılacak. Katılımcılar, bankalar, emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.

Dijital para

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Dijital Türk Lirası'nın ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak. Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.