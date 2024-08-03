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Otomotiv Milyonlarca dizel araç tehlikede!
Otomotiv

Milyonlarca dizel araç tehlikede!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 09:46:00 -
Milyonlarca dizel araç tehlikede!

Almanya'nın Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, ABAD’daki bir davadan çıkacak sonuçla 8 milyon dizel aracın kullanım dışı kalabileceği uyarısı yaptı.

Almanya'nın Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, ABAD’daki bir davadan çıkacak sonuçla 8 milyon dizel aracın kullanım dışı kalabileceği uyarısı yaptı.

Sabah'ın haberine göre Almanya'nın Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda (ABAD) devam eden ve emisyon değerleriyle ilgili bir dava konusunda uyarıda bulundu. Bakan, Almanya'da dört ila 8 milyon dizel aracın kullanım dışı kalabileceğini ifade etti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazıp acil açıklama istedi.

Endişe içinde olduğunu söyleyen Bakan, hızlı hareket edilmesini istedi. Davaya göre, egzoz salım gazı değerleriyle sınıflandırılan dizel araçlarda Euro 5 ve Euro 6 normunda olanlar, yüklü ve yokuş yukarı yol alırken saldıkları gaza göre değerlendirilebilir. Şayet bu yönde karar çıkarsa, milyonlarca araç kullanım dışı kalabilecek.

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