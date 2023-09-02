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Ekonomi Milyonlara erken emeklilik fırsatı verildi! Hızlıca halletmeniz gerekiyor!
Ekonomi

Milyonlara erken emeklilik fırsatı verildi! Hızlıca halletmeniz gerekiyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:27:00 -
Milyonlara erken emeklilik fırsatı verildi! Hızlıca halletmeniz gerekiyor!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için kritik bir uyarıda bulundu. Hızlı bir şekilde erken emekliliğinizi yapın diyen Özgür Erdursun bu çağrısını gerekçelendirdi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için kritik bir uyarıda bulundu. Hızlı bir şekilde erken emekliliğinizi yapın diyen Özgür Erdursun bu çağrısını gerekçelendirdi.

Özgür Erdursun, emeklilik ve emekli olma sürecinde olanlara verdiği bilgilerle öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu kez ‘erken emeklilik’ için kritik bir çağrıda bulundu.

Özgür Erdursun yaşanan bu ekonomik gelişmelerin gölgesinde ‘ne yapın ne edin hızlı şekilde bir şekilde erken emekliliğinizi yapın’ dedi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için şunları söyledi:

“Sosyal güvenlik alanında verdiği bilgilerle bilinen Şu anda ülkemizde gerçekten büyük bir ekonomik kriz var geçinmek çok zor. Bir ailede tek bir kişi çalışıyorsa geçinemezsiniz. İki kişinin çalışması çocukların çalışmasıyla beraber eve giren toplu parayla beraber zorunlu ihtiyaçlar, hele eviniz kira ise ancak karşılarsınız.

Emeklilikte çok önemli yani emeklilikte de sadece evde bir kişinin emekli olması durumunda o aile, emekli olduktan sonra geçinemez. En azından evde karı koca beraber emeklilik elde etmesi gerekiyor.
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Bakın aylıklar artar, enflasyon farkları geçmişte düşük açıklanmıştır, dayanamazlar doğrusunu açıklamak zorunda kalırlar, yükselir. Bu nedenle de ne yapın, ne edin evinizde, EYT'liyseniz özellikle erken emekli olun. Eşiniz EYT’liyse, başlangıcı varsa az günü varsa ilgilenin, prim günlerini tamamlamak için uğraşın, hangi statüden nasıl emekli olacağını bilin ve emeklilik için muhakkak bir plan program yaparak bu yola evrilin.”

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