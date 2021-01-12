  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milyonlar BiP’i tercih etti
Gündem

Milyonlar BiP’i tercih etti

WhatsApp’ın dayatmaları, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’e ilgiyi artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:42:00 -
Milyonlar BiP’i tercih etti

BiP’e son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP’i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

Türkiye’nin günden güne büyüyen iletişim ve yaşam platformu BiP’e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı. Birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında fark oluşturan BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.

Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

İzinsiz hiçbir veriyi almıyoruz

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP’i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Tansuğ, “Turkcell mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP’te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir” diye konuştu.

BiP’te izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını, işlemediklerini ve paylaşmadıklarını vurgulayan Tansuğ, “Bu konuda tüm kullanıcılarımızın içi rahat olabilir. 192 ülkedeki kullanıcılarımız arasında da hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinliyor, talepleri konusunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yatırımcıların yeni gözdesi olmuştu... Uzmanlardan kritik uyarı: Paralarınızı kaybetmeye hazır olun
Ekonomi

Yatırımcıların yeni gözdesi olmuştu... Uzmanlardan kritik uyarı: Paralarınızı kaybetmeye hazır olun

İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi, kripto varlıklara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiği uyarısında bulundu..
AK Partili Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB'ye ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB'ye ayar

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin çok tartışılan Şeb-i Arus töreniyle ilgili, ..
Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!
Gündem

Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!

Gazetecilik kisvesi altında çoğu zaman aşağılık ifadelerle Müslümanları hedef alan Enver Aysever, Cumhuriyet Gazetesi'nden yazdığı "Kurtarıc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay