Milyoner'de bir ilk: 5 milyon TL'lik soru!

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programının geçtiğimiz bölümünde nefesler tutuldu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş'ın verdiği doğru cevaplarla büyük ödüle yaklaşıldı.

Final sorusunu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla seyirciyi heyecana sürükledi.

İlk kez 5 milyonluk soru açılacak

5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Göktaş, son soruyu da doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde bir ilke tanıklık edecek.

Kim Milyoner Olmak İster'in bu pazar akşamı yayınlanacak olan bölümünde 5 Milyon TL'lik soru ilk kez açılacak. Berk Göktaş'ın son soruya doğru cevap verip veremeyeceği ise merak konusu…