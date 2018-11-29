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Milyon dolarlık uçak kuşlara yuva oldu

Van depreminde zarar görenler için yardım getiren Gürcistan'a ait uçak, meydana gelen kazanın ardından 7 yıldır Erzurum Havalimanı apronunda tamir için bekletiliyor. Milyon dolarlık uçak apronda kuşlara yuva olurken, Gürcistan'ın uçağını alıp almayacağı ise hala belli değil.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:35
Milyon dolarlık uçak kuşlara yuva oldu

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremden zarar görenler için Gürcistan'dan yardım taşıyan ve Erzurum Havalimanı apronunda geçirdiği kaza sonucu kokpiti zarar gören uçak, 7 yıldan bu yana onarım için bekletiliyor.

Rihchter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem ardından yardım amaçlı olarak depremzedelere çadır getiren Gürcistan'ın "Ilyushing Il-76TD" tipi uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluşturdu. Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

Kırgızistan 1 ay sonra uçağını onarıp götürdü

Kazayla ilgili olarak Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve bu uçak ülkesine götürüldü. Ancak, kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve hasarlı bölümün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor.

Yetkililer, 7 yıl 29 gündür Erzurum Havalimanı'nda beklediğini belirtti. Uçağın, deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) konaklama ücreti alınmayacağını belirterek, "Yapımı masraflı olduğu için Gürcistan, Erzurum'daki uçağı unuttu. Apronu işgal ediyor. Ne olacak bilmiyoruz. Beklemedeyiz" dediler.

Öte yandan apronda bekleyen hasarlı uçak kuşların en gözde uğrak yeri oldu.

 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:35
  1. Van
  2. Erzurum Havalimanı
  3. Gürcistan uçağı
  4. Milyon dolarlık uçak kuşlara yuva oldu

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