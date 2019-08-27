0553 313 94 23

Milyarlık savunma mesaisi

‘Yerli ve milli’ savunma seferberliği ile atağa geçen Türk savunma şirketleri, ürünlerinin yanı sıra iç ve dış piyasaya yaptıkları satışlarla da göz dolduruyor. Dünyadaki dev savunma şirketleri arasında Türkiye’nin gururu olarak yer alan BMC, ASELSAN, TUSAŞ, STM ve ROKETSAN, milyarlık cirolara imza atıyorlar.

27 Ağustos 2019 Salı 10:55
Milyarlık savunma mesaisi

 Akit  Ekonomi 

Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde gösterdikleri gelişme, ortaya koydukları ürünler ve aldıkları sorumluluklarla önemli ekonomik büyüklüklere ulaşırken hem savunmaya hem de sağladıkları istihdam ve katma değer ile ekonomiye katkı sunuyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100” listesinde yer alan 5 Türk şirketi milyarlık cirolara imza atıyorlar.

ASELSAN’ın kârı beklentileri aştı

Listede 52. sırada yer alan ASELSAN’ın cirosunu, geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara ulaştı.

ASELSAN’ın 2019’un ikinci mali dönemine ilişkin bilançosunda beklentileri aşarak 703 milyon 652 bin TL net kâr elde eden şirketin yılın ilk altı ayındaki net kârı 1 milyar 332 milyon TL’yi aştı.

TUSAŞ hedef büyüttü

Anka insansız hava aracı, Atak helikopteri ve Hürkuş gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Gökbey projelerini yürüten; Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) ise geçen yılki cirosu 1 milyar 665 milyon doları buldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 10 yılda TUSAŞ’ı dünyanın en büyük 15’inci savunma sanayisi şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Prototip çalışmaları devam eden Hürjet’in 2022’de uçacağını belirten Kotil, Milli Muharip Uçak’ın 2023’te hangardan çıkacağını, 2026’da göklerde olacağını, 2029’da da teslimata başlanacağını ifade etti.

Helikopterde iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Kotil, Atak helikopterinin ihracat çalışmalarının sürdüğünü, T70 helikopterinin de 2020’de uçmaya başlayacağını ifade etti. Kotil, Gökbey helikopterinin 2020’de teslimata geçeceğini, Atak-2 helikopterinin de 2024’te havada olacağını söyledi.

Uçak yapısallarında yaklaşık yarım milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kotil, “Hedefimiz bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak. Bu yıl 2,6 milyar dolar ciroya ulaşmayı bekliyoruz, hedefimiz 11 milyar dolara çıkmak. Yalnızca Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan değil ihracat yapan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 64’üncüyüz, 10 yılda inşallah 15’inci sıraya çıkacağız” diye konuştu.

STM, cirosunu yüzde 53 artırdı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ise geçtiğimiz yıl cirosunu yüzde 53 artırarak 369 milyon dolardan 564 milyon dolara çıkardı.

Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma” vizyonuyla hareket eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin vurucu gücünü artıran ROKETSAN da cirosunu yüzde 39 artırarak 376 milyon dolardan 522 milyon dolara yükseltti.

BMC’nin gelirinin yüzde 85’i savunma sanayiinden

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, geçen yıl ki faaliyetleri dolayısıyla 655 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 85’i savunma sanayisine yönelik faaliyetlerden sağlandı. Yurt içi ve dışındaki müşterileri için zırhlı araçlar üreten BMC, geçen yıl savunma sanayisi gelirlerini yüzde 86 artırdı. Şirketin, 2017’de 298 milyon dolar olan savunma sanayisi gelirleri geçen yıl 554 milyon dolara ulaştı.

Silahlı drone Songar “bomba atar” kuşandı

Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar’a mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenek ve donanımlar kazandırılacak. Otomatik makineli tüfekten sonra bomba atar da entegre edilen Songar, Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:55
  1. Türk savunma sanayisi
  2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  3. Defense News
  4. Defense News Top 100
  5. ASELSAN
  6. Anka insansız hava aracı
  7. Atak helikopteri
  8. Hürkuş
  9. Milli Muharip Uçak
  10. Aksungur
  11. Gökbey
  12. Boeing
  13. Airbus
  14. Lockheed Martin
  15. Northrop Grumman
  16. Bombardier
  17. Leonardo
  18. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)
  19. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil
  20. TUSAŞ
  21. T70 helikopteri
  22. Gökbey helikopteri
  23. Atak-2 helikopteri
  24. Türk Silahlı Kuvvetleri
  25. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ
  26. ROKETSAN
  27. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
  28. BMC
  29. milli silahlı drone sistemi Songar
  30. TSK
  31. Songar
  32. bomba atar
  33. Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın
    1. Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem..
    2. Beşinci defa düzenlenen Ekofest’in bu..
    3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    4. Yalova’da ücretsiz ders kitapları..
    5. Akşehir’de 5. Geleneksel 3x3 Sokak..
    6. Öğretmen, öğrenci velisini silahla..
    7. DPÜ BESYO’nun Özel Yetenek Sınavları..
    8. Hisarcık polisinden emniyet kemeri..
    9. Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Kubat’..
    10. Kardeşi tarafından kazara vuruldu
    11. Göztepe’den transfer atağı
    12. Gediz’de bebek bakım ve emzirme..
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum’da
    14. Diyarbakır’da 130 bıldırcın doğaya..
    15. Mavi bayraklı plajlarda çevreci potalar
    16. Gurbetçiden köyüne dev Türk bayrağı
    17. ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı
    18. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    19. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    20. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    21. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    22. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    23. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    24. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    25. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    26. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    27. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    28. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    29. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    30. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!