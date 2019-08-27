Milyarlık savunma mesaisi

Akit Ekonomi

Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde gösterdikleri gelişme, ortaya koydukları ürünler ve aldıkları sorumluluklarla önemli ekonomik büyüklüklere ulaşırken hem savunmaya hem de sağladıkları istihdam ve katma değer ile ekonomiye katkı sunuyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100” listesinde yer alan 5 Türk şirketi milyarlık cirolara imza atıyorlar.

ASELSAN’ın kârı beklentileri aştı

Listede 52. sırada yer alan ASELSAN’ın cirosunu, geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara ulaştı.

ASELSAN’ın 2019’un ikinci mali dönemine ilişkin bilançosunda beklentileri aşarak 703 milyon 652 bin TL net kâr elde eden şirketin yılın ilk altı ayındaki net kârı 1 milyar 332 milyon TL’yi aştı.

TUSAŞ hedef büyüttü

Anka insansız hava aracı, Atak helikopteri ve Hürkuş gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Gökbey projelerini yürüten; Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) ise geçen yılki cirosu 1 milyar 665 milyon doları buldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 10 yılda TUSAŞ’ı dünyanın en büyük 15’inci savunma sanayisi şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Prototip çalışmaları devam eden Hürjet’in 2022’de uçacağını belirten Kotil, Milli Muharip Uçak’ın 2023’te hangardan çıkacağını, 2026’da göklerde olacağını, 2029’da da teslimata başlanacağını ifade etti.

Helikopterde iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Kotil, Atak helikopterinin ihracat çalışmalarının sürdüğünü, T70 helikopterinin de 2020’de uçmaya başlayacağını ifade etti. Kotil, Gökbey helikopterinin 2020’de teslimata geçeceğini, Atak-2 helikopterinin de 2024’te havada olacağını söyledi.

Uçak yapısallarında yaklaşık yarım milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kotil, “Hedefimiz bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak. Bu yıl 2,6 milyar dolar ciroya ulaşmayı bekliyoruz, hedefimiz 11 milyar dolara çıkmak. Yalnızca Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan değil ihracat yapan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 64’üncüyüz, 10 yılda inşallah 15’inci sıraya çıkacağız” diye konuştu.

STM, cirosunu yüzde 53 artırdı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ise geçtiğimiz yıl cirosunu yüzde 53 artırarak 369 milyon dolardan 564 milyon dolara çıkardı.

“Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma” vizyonuyla hareket eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin vurucu gücünü artıran ROKETSAN da cirosunu yüzde 39 artırarak 376 milyon dolardan 522 milyon dolara yükseltti.

BMC’nin gelirinin yüzde 85’i savunma sanayiinden

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, geçen yıl ki faaliyetleri dolayısıyla 655 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 85’i savunma sanayisine yönelik faaliyetlerden sağlandı. Yurt içi ve dışındaki müşterileri için zırhlı araçlar üreten BMC, geçen yıl savunma sanayisi gelirlerini yüzde 86 artırdı. Şirketin, 2017’de 298 milyon dolar olan savunma sanayisi gelirleri geçen yıl 554 milyon dolara ulaştı.

Silahlı drone Songar “bomba atar” kuşandı

Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar’a mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenek ve donanımlar kazandırılacak. Otomatik makineli tüfekten sonra bomba atar da entegre edilen Songar, Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi.