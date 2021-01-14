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Teknoloji Milyarlarca dolar mı verildi? WhatsApp ve Telegram arasında ‘danışıklı dövüş’ iddiası
Teknoloji

Milyarlarca dolar mı verildi? WhatsApp ve Telegram arasında ‘danışıklı dövüş’ iddiası

WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşma kararı almasının ardından kısa sürede yüz milyonlarla kullanıcıya ulaşan Rusya menşeli Telegram için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. WhatsApp ile Telegram’ın büyük paralarla anlaştığı ve Rus firmanın büyütülmesi için bu kararın verilmiş olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:47:00 -
Milyarlarca dolar mı verildi? WhatsApp ve Telegram arasında ‘danışıklı dövüş’ iddiası

 yeniakit.com.tr 

WhatsApp, Şubat’ta devreye girecek olan bir sözleşme ile büyük tepkilere neden olan bir karar aldı. Milyonlarla kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcılarının kişisel verilerini Facebook ile paylaşmak için dünyayı karşısına aldı. Yeni sözleşmeye göre kişisel verilerinin Facebook tarafından kullanılmasına müsaade etmeyen insanlar, WhatsApp kullanamayacak.

Herkes Telegram’a yöneldi

WhatsApp’ın tepki çeken kararının ardından kullanıcılar alternatif iletişim uygulamalarını aramaya başladı. Rusya menşeli Telegram da milyonlarca kişinin tercihi oldu.

Danışıklı dövüş mü?

Son gelişmelerin ardından Telegram, belki de aylarca ulaşamayacağı kullanıcı sayısına sadece birkaç günde ulaştı. Rus Telegram’ın birkaç günde milyonlarca üye kazanması Whatsapp ile aralarında bir danışıklı dövüş olduğu iddialarını gündeme getirdi. Whatsapp’ın büyük bir para karşılığında Telegram ile anlaşma yaptığı, bu nedenle veri paylaşma kararının alındığı ve Telegram’ın kullanıcı sayısının bu sebeple yükseldiği iddia edildi.

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