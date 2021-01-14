Milyarlarca dolar mı verildi? WhatsApp ve Telegram arasında ‘danışıklı dövüş’ iddiası

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WhatsApp, Şubat’ta devreye girecek olan bir sözleşme ile büyük tepkilere neden olan bir karar aldı. Milyonlarla kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcılarının kişisel verilerini Facebook ile paylaşmak için dünyayı karşısına aldı. Yeni sözleşmeye göre kişisel verilerinin Facebook tarafından kullanılmasına müsaade etmeyen insanlar, WhatsApp kullanamayacak.

Herkes Telegram’a yöneldi

WhatsApp’ın tepki çeken kararının ardından kullanıcılar alternatif iletişim uygulamalarını aramaya başladı. Rusya menşeli Telegram da milyonlarca kişinin tercihi oldu.

Danışıklı dövüş mü?

Son gelişmelerin ardından Telegram, belki de aylarca ulaşamayacağı kullanıcı sayısına sadece birkaç günde ulaştı. Rus Telegram’ın birkaç günde milyonlarca üye kazanması Whatsapp ile aralarında bir danışıklı dövüş olduğu iddialarını gündeme getirdi. Whatsapp’ın büyük bir para karşılığında Telegram ile anlaşma yaptığı, bu nedenle veri paylaşma kararının alındığı ve Telegram’ın kullanıcı sayısının bu sebeple yükseldiği iddia edildi.