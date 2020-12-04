  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milliyetçiysen Tanrıkulu ve İlgezdi’yi neden ihraç etmedin?
Gündem

Milliyetçiysen Tanrıkulu ve İlgezdi’yi neden ihraç etmedin?

Şehit yakınları, “milliyetçilik” vurgusu yaparak “Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin katılmasını doğru bulmam” diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na terörist cenazesine katılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi’yi hatırlatarak, “Neden bir şey yapmadınız” diye sordular.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:42:00 - 2020-12-04 10:45:44
Milliyetçiysen Tanrıkulu ve İlgezdi’yi neden ihraç etmedin?

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Tanrıkulu ve şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İlgezdi, Kobani’de öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşları dökmüştü. Akit’e konuşan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şunları dile getirdi:

Timsah gözyaşları döküyorlar

“Terörist cenazesine katılan, ‘Peygamber Ocağı’ dediğimiz ordumuza hakaret eden parti mensuplarına tek bir laf söylemeyen Kılıçdaroğlu’nun bu ifadelerini hiç samimi bulmuyoruz. Onlara neden bir şey yapmadı? Neden herhangi bir ihraç talebinde bulunmadı. Bu ifadelerini hiç samimi bulmuyorum. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin karşısında timsah gözyaşları döküyorlar. Hiçbirimiz onlara inanmıyor.” Türkiye Harp Malulü Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, şunları ifade etti: “Biz terörist cenazesine katılan, HDP’yi destekleyen, öven her kim olursa olsun onun karşısındayız. Aynı şekilde ordumuza dil uzatanlarla ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, Ankara’da grup toplantılarında söylediklerini, Kayseri’nin duruşunu, milliyetçiliğini bildiği için gelip burda söyleyemiyor.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

S.berk

Arkadaşlar şunu anlayın kemel Kılıçdaroğlu aynı zihniyet kemalkılıçtardan teröre tepki beklemek kendi aklınla alay etmektir
  • Yanıtla

Halim

Sayın Kılıçdaroğlu 2 gün once Kayseride muhtarlarla yaptığı toplantı da Türkiye 1950 den önce uçak üretiyordu fabrikalar kapatıldı diyordu. Ama kimin kapattığını kimlerin 2 nuri bir vecihi bir şakir zümre ye zulmettiğini söylemedi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'
Gündem

CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'

CHP’deki cinsel saldırı skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Ko..
Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Ekonomi

Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücre..
Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler
Sağlık

Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele etti..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay