Milliyetçiliği bu kadarmış! 15 Temmuz’a kör CHP’li Mansur 16 Temmuz’da konser düzenledi

ÇINAR DEMİR ANKARA

Yavaş’a tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları dile getirdi: “15 Temmuz programlarına destek vermeyen, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmayan Yavaş unutmasın ki koltuğunu, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludur. Ben milliyetçiyim diyen Yavaş’ın milliyetçiliği bu kadarmış. Burası hain darbecilerin ellerine geçirmek için var gücüyle saldırdıkları önemli bir yerdir. 7 yıl önce hainlere karşı en büyük mücadele, en çok şehit Ankara’da verildi. Yavaş MHP’li olduğu dönemlerde Bahçeli’yi ‘Partiyi CHP’lileştiriyorsunuz’ diyerek eleştiride bulunmuştu. Bugün kendisi 40 yıllık CHP’li gibi davranıyor. 15 Temmuz programlarına destek vermeyen, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmayan Mansur Yavaş unutmasın ki koltuğunu, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludur. Ben milliyetçiyim diyen Yavaş’ın milliyetçiliği bu kadarmış.

Şehitlerimize saygısı yok

CHP’li belediyeler hiçbir zaman 15 Temmuz’u sahiplenmemiştir. Yavaş’ın 15 Temmuz Anma Programı’na katılmaması çok manidardır. Seçimden önce FETÖ’cülere nasıl sözler verildiğini hepimiz hatırlıyoruz. Halkın kahramanca direnişine olmasaydı belki de Yavaş’ın başkanlık koltuğunda darbeci teröristler oturuyor olacaktı. Mansur Yavaş 15 Temmuz’u kabul etmeye bilir ama şehitlerimize saygıdan bir anma programı düzenlemesi doğru ve etik olandı. Yavaş’ın ne şehitlerimize ne de şehit ailelerimize saygısı yok. Anma programı yapmadığı gibi bir de hiç yüzü bile kızarmadan yıl dönümünün ertesi günü Anıtpark’ta konser düzenledi. Göreve geldiğinde ilk işi belediye personeli olan ve Devlet Övünç Madalyası sahibi bir 15 Temmuz gazimizi işinden etti. Şehit ailelerine hizmet veren vakfın binasına haciz göndermiş bir isimdir kendisi. Seçimden önce FETÖ’cü hainlere birçok vaatler verildi. Bunların hepsi hafızalarımızdadır. Seçime çok az bir zaman kaldı. Buna hep beraber dur diyeceğiz.”

CHP’li Bilecik'te aynı kafa

Öte yandan, 15 Temmuz’un yıldönümüne ilişkin gün boyu hiçbir etkinliğe katılmayan ve belediyeden temsilci dahi göndermeyen CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programla aynı saate, Bileciklileri otobüslerle Lavanta Bahçesine taşıyıp ‘gün batımı izletmek’ bahanesiyle alternatif bir etkinlik düzenledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO