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Aktüel Milliyetçi Hekimler Derneği'nden Azerbaycan'a tıbbi yardım desteği
Aktüel

Milliyetçi Hekimler Derneği'nden Azerbaycan'a tıbbi yardım desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:55:00 -
Milliyetçi Hekimler Derneği'nden Azerbaycan'a tıbbi yardım desteği

İSTANBUL (AA) - Milliyetçi Hekimler Derneği, Azerbaycan'a destek amacıyla, Karabağ cephe hattında görev yapan hekimlere tıbbi yardım yolladı.

Dernekten yapılan açıklamada, günlerdir süren çatışmalarda Karabağ cephe hattında görev yapan gazilerin yaralarını sarmak üzere dernek üyelerince tıbbi yardım paketleri hazırlandığı ve bölgeye gönderildiği belirtildi.

Gözünü kaybetmiş asker ve siviller için enükleasyon küresinin de içerisinde bulunduğu paketlere Çanakkale Şehitliği'nden toprak da konulduğu vurgulanan açıklamada, "Çanakkale'yi kurtaran Türk Milleti, Karabağ'ı da azadlığa kavuşturacaktır. Bu azadlığın nişanesi olsun Çanakkale toprağı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan gönderilen tıbbi yardım kolilerinin Bakü Haydara Aliyev Havaalanı'nda Tebib Kurumu Başkanı Dr. Ramin Bayramlı tarafından karşılandığı kaydedildi.

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