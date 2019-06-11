0553 313 94 23

Millilerin İzlanda karşısındaki ilk 11’i belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4.

11 Haziran 2019 Salı 21:18
Millilerin İzlanda karşısındaki ilk 11’i belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya konuk olan A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’i belli oldu. Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, geride kalan 3 maçta Arnavutluk, Moldova ve Fransa karşısında galibiyete uzanarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturmayı başarırken, 4. maçta ise İzlanda’ya konuk oluyor. Ay-yıldızlılarda bu maç öncesinde ilk 11 belli olurken, sakatlanarak bugün kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, mücadelenin esame listesinde yer almadı.



A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda karşısındaki ilk 11’i şu şekilde:


Mert - Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali - Dorukhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kenan Karaman - Burak Yılmaz.



İzlanda’nın ilk 11’i ise şöyle:


Halldorsson - Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason - Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjanrason - Sigurdsson - Bödvarsson.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobiliyle çarptığı savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
    1. Otomobiliyle çarptığı savcıyı..
    2. Antalya'daki festivalde kaybolan..
    3. Park halindeki araç alev alev yandı
    4. A Milli Takım grupta ilk kez gol yedi
    5. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    6. Kostas Sloukas’ın babası vefat etti
    7. Luke Hava Üssü'ndeki Türk F-35..
    8. "Türkiye ile İtalya ticari ve ekonomik..
    9. Öğrencilerden Kaymakam Güven’e..
    10. Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın..
    11. Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon..
    12. Anderson Talisca'dan Galatasaray'a cevap
    13. Manisa-İzmir yolunda heyelan
    14. TFF Yönetim Kurulu, taraftarla..
    15. Emre Belözoğlu'na fırça uzatan..
    16. Feray Şahin davasında gözler..
    17. Yol ortasında kalan mezarın başında..
    18. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    19. "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki..
    20. İran Meclis Başkanı Laricani: “Hiçbir..
    21. İzlanda-Türkiye maçından notlar
    22. Kahramanmaraş’ta tarihi eser..
    23. Binali Yıldırım’a Bahçelievler’de salı..
    24. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    25. İzlanda’da beleş tepe!
    26. “100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    27. Okçuluk: Dünya Şampiyonası
    28. Basketbolda maçın ardından
    29. "Friedman'ın açıklamaları ABD'nin..
    30. Ergin Ataman: "Ülker Spor ve Etkinlik..
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!