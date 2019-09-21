Millilerden müthiş başarı!

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona A Grubu’ndaki Türkiye-Romanya mücadelesiyle devam etti.

"Sesi Görenler" olarak anılan milliler, maçın ilk yarısında, Romanya karşısında bulduğu fırsatları gole çeviremeyince devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının hemen başında milliler, Ömür Mercan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Türkiye, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki ilk iki maçta İtalya ve İspanya ile berabere kalan dün Belçika'yı, bugün de Romanya'yı yenen milliler gruptan çıkmayı başardı.

A Grubu’nu İspanya’nın ardından 8 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde Fransa ile eşleşti.

Yarı final maçı yarın

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", yarın TSİ 18.30'da Fransa'yla yarı final mücadelesine çıkacak.

Milliler, Fransa'yı yenmesi durumunda finale yükselecek ve aynı zamanda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Karşılaşmayı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, birlikte izledi.

"Beklediğimizden de zor oldu"

IBSA Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında Romanya’yı tek golle yıkan milli takımda golü atan oyuncu Ömür Mercan, başantrenör Hasan Yıldırım ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, karşılaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Milli takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ömür Mercan, turnuvanın zor geçtiğini belirterek, "Beklediğimizden de zor oldu. Biz de biraz tutuk başladık turnuvaya. Topa olsun sahaya olsun alışamadık. Kolay bir turnuva değildi. Geçen turnuvalara nazaran daha zor. Bayağı çaba gösterdik, bayağı mücadele ettik, savaştık. Sonuç olarak gruptan çıktık, istediğimizi aldık." diye konuştu.

Milli futbolcu, "Gol atmak güzel bir şey. Takımımı öne geçirdim. Mutluyum bu yüzden. Benim işim de bu, saha içinde. İşimi yaptıysam ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

Yıldırım: Bu galibiyetle takımın üstündeki baskı kalkacak

Başantrenör Hasan Yıldırım da galibiyetle ilgili şunları söyledi:

"Tabii grubumuz zor, açıkçası kolay takım yok. Burası Avrupa Şampiyonası ve Avrupa’nın en iyi 10 takımı burada. Biz de bunlardan birisiyiz. Gruptan çok rahat çıkmamız gerekirdi. Skorlarda biraz gol kısırlığı oldu. Bugün de izlediğiniz gibi 5-6 olması gereken maç maalesef 1-0 bitti ama lehimize sonuçla 3 puanla bitirdik. Bunun için mutluyuz. Takım üstündeki gruptan çıkamama baskısı da kalkmış olacak. Yarı finalde daha stressiz ve rahat bir oyun sergileyeceğiz."

Gürsoy: Şampiyonluk ruhu yaşamış, kazanma psikolojisini bilen bir takım

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da milli takımın birçok eksiğine, kırmızı kart cezalısına rağmen büyük bir mücadele örneği verdiğine dikkati çekerek, "Son iki aydır çok değişik kamplarla, en son da Riva’daki kampla buraya geldiler. Takımın geçmişinde ve kökünde bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, Avrupa beşinciliği, iki olimpiyat tecrübesi var. Bazen zayıflıklar olabilir, oyuncularda eksiklikler olabilir ama takımın kazanma ruhu ve şampiyonluk psikolojisi bence bugün de sahaya yansıdı." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, dün Belçika maçının çok çetin geçtiğini anımsatarak, "Bugün de Romanya’yı 1-0 da olsa yendik, aslında çok üstün bir oyunla galibiyet geldi." dedi.

Yarı finalde yarın karşılaşacakları Fransa’yı da değerlendiren Gürsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa geçmişte de görme engelliler futbolunda çok başarıları olan bir takım ama son 5 yıldır biz biraz onların önüne geçmiştik. Tabii bugünkü şartlar altında Fransa’nın oyuncu kadrosu, cezalısı gibi sorunları yok ama dediğim gibi Türk Milli Takımı şampiyonluk ruhu yaşamış, kazanma psikolojisini bilen bir takım. Yarın inşallah burayı da geçebilirsek, hem 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alma imkanı hem de final oynama imkanı kazanmış olacağız."