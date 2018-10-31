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Milliler yüzümüzü güldürüyor! Zafere dört maç kaldı

Ampute Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD'yi 5-1 mağlup ederek tur atladı. Milliler bir sonraki maçta İrlanda ile oynayacak.

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
Milliler yüzümüzü güldürüyor! Zafere dört maç kaldı

 Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında ABD'yi 5-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonadaki ilk maçında Kenya'yı 4-1 yenen Ampute Milli Takımı, ikinci maçını rakibi Liberya sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen kazanmıştı. Sabaha karşı üçüncü maçında ABD ile karşılaşan Milliler, mücadeleyi 5-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen kaydetti.

Rakip İrlanda

Ay-yıldızlılar ikinci turda 1 Kasım 2018 Perşembe günü TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak. Rakibini elemesi halinde Ampute Milli Takımı, çeyrek finalde 2 Kasım 2018 Cuma günü TSİ 04.00'te Rusya - Kenya müsabakasının galibiyle karşılaşılacak.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
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