Milliler müthiş çevirdi: 3-2!
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında, A Milli Takım deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç'i 3-2 mağlup etti.10 Eylül 2018 Pazartesi 23:40
A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 2. maçında İsveç ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda A Milli Takımımız, İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Milli Takımımızın gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada ve 90+2. dakikada Emre Akbaba attı. İsveç'in karşılaşmadaki gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin, 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta puanını 3 yaparken İsveç puansız kaldı.
Grupta A Milli Takımımız 3. maçını 14 Ekim'de deplasmanda Rusya ile yapacak. İsveç ise 11 Ekim'de Rusya ile karşılaşacak.
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