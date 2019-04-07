Milli yüzücüden olimpiyat bileti
- Berkay Ömer Öğretir, milli takım seçmelerinde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti07 Nisan 2019 Pazar 19:39
İSTANBUL (AA) - Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'in, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.
Berkay Ömer Öğretir'in bu derecesiyle açık yaş kategorisinde Türkiye rekoru da kırdığı aktarıldı.
YORUM YAZ