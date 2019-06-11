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Milli yüzücüden Bulgaristan’da büyük başarı

Şehitkamilli Milli Yüzücü Kaan Kara, Uluslararası Black Sea Cup 2019 yarışından Türkiye’ye altın madalya sevinciyle döndü.

11 Haziran 2019 Salı 15:21
Milli yüzücüden Bulgaristan’da büyük başarı

Şehitkamilli Milli Yüzücü Kaan Kara, Uluslararası Black Sea Cup 2019 yarışından Türkiye’ye altın madalya sevinciyle döndü.


Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirdiği yüksek tempolu çalışmaların ardından 7-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Black Sea Cup 2019 yarışlarında, Türkiye’yi temsil eden Milli Yüzücü Kaan Kara, zorlu kurbağalama disiplininde üst düzey bir performans sergileyerek uluslar arası yarışta üst üste ödül kürsüsü heyecanı yaşadı. 200 metre kurbağalama branşında 02.27:73 derecesiyle 14-15 yaş kategorisinde altın madalya sevinci yaşayan Kara, 100 metre kurbağalama yarışında 01.07:05 derecesiyle 14-15 yaş kategorisinde yarışı tüm rakiplerinin önünde tamamlayarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektiren isim oldu.


2 altın, 1 gümüş madalya mutlu etti


Yeşil siyahlı Kaan Kara’nın Milli Antrenörü Volkan Özbilen, Bulgaristan’dan 2 altın, 1 gümüş madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımları Baş Antrenörü Volkan Özbilen, uluslararası yarış sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


“Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında mesai yapan tüm müsabık sporcularımızın olduğu gibi Kaan’ında hedefleri, hayalleri var. Sezonun başında belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerlemek motivasyonumuzu arttırıyor. Bulgaristan’dan 2 altın, 1 gümüş madalya ile dönüyoruz. Genel klasmanda elde ettiğimiz 4.’lük ise böylesine zorlu bir platformda bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başarıya giden yol, zorluklarla doludur. Zaman mefhumu gözetmeksizin, 4 mevsim boyunca antrenmanlarımız devam ediyor. Tatil günlerinde, bu organizasyonda olduğu gibi bayramlarda dahi yarışlarda, müsabakalarda olduğumuz günler oluyor. Tüm bu zorlu sürece rağmen sporcularımız, akademik ve sosyal hayatta da oldukça başarılı. Bu durum gururumuzu, heyecanımızı, sevincimizi taçlandırıyor. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yeşil-siyahlı sporcuların kulvarlarda başarılarını sürdürmesi için çok çalışmaya devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:21
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