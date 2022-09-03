Milli yıldızı fena üzdüler!

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan ile Inter derbi maçta karşılaştı.

Dev mücadele 3-2 Milan üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın golleri; 21. dakikada Brozovic, 28. ve 60. dakikalarda Leao, 54. dakikada Giroud ve 67. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.



Maçta iki gol ve 1 asistle oynayan Rafael Leao, Milano derbisinde gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.



Milan bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükseltti. Milan yoluna yenilgisiz devam ediyor. Inter ise 9 puanda kaldı.



Serie A'nın 6. haftasında Milan, Sampdoria deplasmanına gidecek. Inter ise aynı haftada sahasında Torino ile karşılaşacak.