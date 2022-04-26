Milli yıldıza dev talip

İspanya La Liga ekibi Getafe'de forma giyen ve bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Enes Ünal, Liverpool'un takibine girdi.

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, sezon sonunda Takumi Minamino ve Divock Origi ile yolların ayrılması durumunda yerine getirilecek isimleri de yavaş yavaş belirledi.

Klopp'un sistemine uygun

Liverpool'un, Darwin Nunez dışında şu anki sistemine en uygun ismin ise La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen ve bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Enes Ünal'ın olduğu ifade edildi.

Haberde, Enes Ünal'ın teknik direktör Jürgen Klopp'un gegenpressing sistemine daha çok uyduğu; ayrıca patlayıcı, hızlı ve hava hakimiyeti özelliklerinin olduğundan bahsedildi.

Enes Ünal, İspanya Ligi'nde bu sezon attığı 15 gol ve 1 asistle Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan oyuncular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Milli futbolcu 2015 yılında Bursaspor forması giyerken Manchester City'ye transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini bu kulüpte yaşamıştı. İngiliz ekibi daha sonra Ünal'ı; Genk, Nac Breda ve Twente gibi takımlara kiralık olarak vermişti.