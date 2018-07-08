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Milli yıldız Fransız devinde!

Adı bir dönem üç büyüklerle de anılan İstanbulsporlu milli futbolcu Zeki Çelik, Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e transfer oldu,

08 Temmuz 2018 Pazar 13:02
Milli yıldız Fransız devinde!

Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile resmi sözleşme imzaladı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

Zeki Çelik, geçen sezon İstanbulspor'da 36 maçta görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:02
  1. Zeki Çelik
  2. Lille
  3. İstanbulspor
  4. Transfer

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