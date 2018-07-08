Milli yıldız Fransız devinde!

Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile resmi sözleşme imzaladı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

Zeki Çelik, geçen sezon İstanbulspor'da 36 maçta görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.