0553 313 94 23

Milli voleybolcu Meryem Boz'un babası son yolculuğuna uğurlandı

25 Ocak 2019 Cuma 15:17
Milli voleybolcu Meryem Boz'un babası son yolculuğuna uğurlandı


ESKİŞEHİR (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli oyuncu Meryem Boz'un, hayatını kaybeden babası Mümin Boz'un cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 76 yaşındaki Mümin Boz, dün gece vefat etti.

Mümin Boz'un naaşı, Cünudiye Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine Meryem Boz ve yakınları ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray HDI Sigorta takımının teknik heyeti ve oyuncuları, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:17
  1. Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı
  2. Meryem Boz
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayraktar paylaştı! 'Formula 1 ekibi gibi'
    1. Bayraktar paylaştı! 'Formula 1 ekibi..
    2. Al bayrağı aşağılayan hainin cezası..
    3. “Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say..
    4. HRW, Suudi Arabistan'daki işkence..
    5. Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi..
    6. Türk medya devi resmen iflas etti
    7. Fenerbahçe lige döndü
    8. Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da..
    9. AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki..
    10. Bakan Pakdemirli uyardı: Önleminizi alın
    11. Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın..
    12. Kader Buse'nin çantası kayalıklarda..
    13. Rusya’da Türk heyetinin "Suriye" mesaisi
    14. İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili..
    15. Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı:..
    16. Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti..
    17. İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir..
    18. Fenerbahçe'de Frey 2-3 hafta yok
    19. Trump'a danışman şoku! Tutuklandı
    20. MHP,Manisa il teşkilatını geçici..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde