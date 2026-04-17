Milli ve manevi değerlere düşmanlar! Bu caniler sizin eseriniz

Ahlak ve milli manevi değerlere düşman seküler azgın azınlık, çocuklarımızı felakete sürükleyen oyun platformlarına yönelik erişim engeli getirilmesine sürekli karşı çıkarak yaşanan okul saldırılarına kapı araladı. Azgın azınlık, bazı sosyal medya mecraları ile birlikte Roblox’a 2024’te erişim yasağı getirildiğinde ayağa kalkıp kıyameti kopardı ve güvenli internet uygulamasına engel olmak için sokaklara döküldü.

Lisede polisin ne işi var?

Aynı çevreler, RTÜK Türk aile yapısını deforme eden gençleri ahlaksızlığa iten mafya ve cinsel şiddet içerikli dizilere sınırlama getirmek istediğinde de “sansür” deyip karşı çıktılar. Bugüne kadar okulların güvenliği için polislerin görevlendirilmesine “lisede polisin ne işi var?” sloganlarıyla tepki gösteren seküler azgınlar, “Liseler ayakta” diyerek hırsızlık, taciz, tecavüz zanlıları için gençleri polisle çatıştırdılar. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olan Roblox’a 7 Ağustos 2024 tarihi itibariyle erişim engeli getirmişti. Erişim yasağı süren platform, tıpkı okul saldırganlarının oynadığı oyunlar gibi kullanıcılara birlikte oyun yaratıp oynama ve dijital dünyada gerçek zamanlı olarak başkalarıyla bir araya gelme imkânı sunuyordu. Roblox’a erişim yasağına, yolsuzluktan tutuklu yargılanan CHP’li eski İBB Başkanı ve dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu da tepki göstererek, “Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox’a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar” demişti.

OYUN BAĞIMLILIĞI

Şanlıurfa’da okula saldıran cani Ömer Ket’in dijital saldırı oyunu PUBG bağımlısı olduğu ortaya çıkınca gözler bu tür tehlikeli oyunlara çevrildi. Okullarda yaşanan saldırılar, milyonlarca kullanıcısı olan bazı oyunların yasaklanmasını yeniden gündeme getirdi. Ülkemizde gençler ve çocuklar arasında PUBG, Battlegrounds, Fortnite, Call of Duty ve Grand Theft Auto V gibi rekabet ve şiddet içeren oyunlara bağımlılık giderek artıyor. Türkiye’de aktif dijital oyuncu sayısının 50 milyona yaklaştığı ve pandeminin ardından oyun bağımlılığının yüzde 50 arttığı belirtiliyor. Yine istatistiklere göre, 6-15 yaş çocuklar arasında oyun bağımlılığı yüzde 66 oranında arttı.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu şunları söyledi:

OYUN DEĞİL, SUÇ MAHALLİ

“Çocuklarımızın kanı üzerinden sözde ‘özgürlük’ edebiyatı yapanların maskesi düşmüştür. Bir oyun platformu evlatlarımızı canileştiriyor, onları şiddet sarmalına sokup mezara gönderiyorsa; o platform artık bir ‘oyun’ değil, bir suç mahalli ve terör yuvasıdır. Bu zehirli mecraları savunmak, cinayete yataklık etmektir. Çocuklarımızı bu dijital lağımlardan korumak için atılan her adımın ‘sansür’ diye karşısında duranlar, dökülen her damla kanın ortağıdır. Hiç kimse bize çocuk katillerini besleyen sistemleri ‘modernlik’ diye pazarlamaya kalkmasın. Devlet, bu bataklıkları kurutmak için gerekirse en sert önlemleri derhal almalıdır. Bu bir tercih değil, varlık yokluk meselesidir. Evlatlarımızı bu canilere ve onları savunan zihniyete kurban vermeyeceğiz. Ya çocuklarımızın güvenliği sağlanacak ya da bu zehir yuvaları yerle bir edilecek; bunun ortası yok. Yeter artık!”

MANKURTLAŞIYORLAR

Güvenlik ve Terör Uzmanı Salih Aydemir de; “Bir güvenlik ve terör uzmanı olarak net bir tespiti kayda geçirmek zorundayım. Bugün okullarımızda ve sokaklarımızda gördüğümüz şiddet dalgası tesadüf değil, dijital ve kültürel bir radikalleşme sürecinin sonucudur. Roblox gibi denetimsiz platformlar çocukların zihnini bulandıran ve onları dijital hücrelerde birer yalnız kurt haline getirmektedir. Yalnız Kurt eylemi, bir terör örgütü veya hiyerarşik bir yapıyla doğrudan fiziksel bağı bulunmayan, ancak bir ideolojiden gruptan veya dijital içeriklerden etkilenerek kendi başına saldırı planlayan ve gerçekleştiren kişi ya da eylemlere verilen teknik bir isimdir. İşte bu tür şiddet içerikli oyunlar çocukları kanlı eylemlere hazırlayan kontrolsüz laboratuvarlardır.

SİBER GETTOLAR

Bu mecralar siber dünyanın denetimsiz gettolarıdır. Ekranları kuşatan suç örgütlerini kutsayan ve ahlaki yozlaşmayı sıradanlaştıran dizi içerikleri ise bu yıkımın en büyük lojistik ortağıdır. Ne acıdır ki, meselenin hayati önemini kavramaktan uzak bir muhalif akıl bu milli güvenlik tehdidini sadece siyasi bir yasakçılık parantezine sıkıştırmaya çalışmaktadır. Dijital bataklığı kurutmaya yönelik her stratejik adımı sığ bir siyasi rekabet malzemesi yaparak engellemeye kalkmak evlatlarımızı bu karanlık senaryolara karşı savunmasız bırakmaktır. Oysa dijital dünya milli egemenliğimizin yeni cephesidir. Devletin hem dijital tehditlere hem de ekranlardaki kültürel erozyona karşı aldığı önlemleri sansür diyerek itibarsızlaştırmak, büyük bir stratejik körlüktür. Güvenlik sadece fiziki sınırları korumakla değil zihne sızan zehri kesmekle başlar. Zihni ve ahlakı korunamayan bir neslin, geleceği de korunamaz.”