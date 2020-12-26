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Aktüel Milli tekvandocular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milli tekvandocular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:09:05 -
Milli tekvandocular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da milli tekvandocular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli sporcular Işıl Zafer, İdil Zafer, Oğuz Tokgöz ve Ozan Toytoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafını seçen milli tekvandocular, "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", "spor" kategorsinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

Sporculardan Oğuz Tokgöz, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti.

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