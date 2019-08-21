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Milli teknoloji hamlesinin adresi teknoparklar oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2001’de ülkemizde sadece 2 olan teknopark sayısı, bugün 56 ilimizde 84’e ulaştığını açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:25
Milli teknoloji hamlesinin adresi teknoparklar oldu

Hükümet, milli teknoloji hamlesinin önemli ayağını oluşturan teknoparklardaki işletmelerin niceliğini ve niteliğini arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda adımlar attıklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2001’de ülkemizde sadece 2 olan teknopark sayısı, bugün 56 ilimizde 84’e ulaşmış durumda. Bu Ar-Ge liderliğinde kalkınmaya verdiğimiz önemin göstergelerinden biri” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoparklarla ilgili stratejilerini açıkladı. Varank, teknoparkların temel felsefesinin bilgiyi ticarileştirerek katma değere dönüştürmek ve teknoloji tabanlı yeni işletmelerin sayısını arttırmak olduğunu belirtti.

Girişimcilere eğitim imkânı

Teknoparklarda girişimcilere temel işletme becerilerinden teknik konulara kadar birçok alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini ifade eden Varank, şunları söyledi: “Buralarda ayrıca atölyeler, test merkezleri gibi ortak ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar sunuluyor, cazip sosyal ve kültürel imkânlarla bu yapılar ideal ekosisteme dönüştürülüyor. Aynı kampüste yer alan firmalar hem rekabetin hem de iş birliğinin sunduğu avantajlardan en iyi şekilde faydalanıyor. 2001’de ülkemizde sadece 2 olan teknopark sayısı, bugün 56 ilimizde 84’e ulaşmış durumda. Bu Ar-Ge liderliğinde kalkınmaya verdiğimiz önemin göstergelerinden biri.

Destekler veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bilgiye göre, bugüne kadar 48 teknopark için yaklaşık 555 milyon lira destek verildi. Bugünkü değerle destek yaklaşık 1 milyar lirayı buluyor. Varank, ‘’Teknoparklardaki işletmelerin, istihdam ettikleri temel bilim mezunlarına ödedikleri maaşın asgari ücrete kadar olan kısmını 2 yıl boyunca bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra teknoparklarımızda birçok teşvik ve muafiyet uygulanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:25
  1. milli teknoloji
  2. Ar-Ge
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. teknopark
  5. asgari ücret

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