Milli teknoloji hamlesine bir katkı da Eminevim’den

TEKNOFEST İstanbul’da yerli ve inovatif bir finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim de yerini aldı. İnovasyonların yarıştığı festivalde katılımcıların yeni icatlarının yer aldığı ve katılımcıların izleyebileceği özel olarak hazırlanan dev bir alan oluşturan Eminevim, mucitleri bir çatı altında buluşturdu. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açan festivalin en büyük destekçilerinden olan Eminevim’in inovasyonu ve teknolojiyi her anlamda desteklemeye devam edeceğini belirterek, inovasyona dayalı üretimin kalkınmada önemli rol oynadığını, milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirilen TEKNOFEST’e katkı da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bu büyük organizasyonda Eminevim’in inovatif bir model olarak geliştirdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile etkinlikte, inovasyon çalışmalarına destek vermek istediklerini ifade eden Üstün şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz bu modeli birçok sektörde uygulayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu sistemi aynı zamanda enerji, konut, inşaat, otomotiv, tarım ve hayvancılık sektöründe de uygulayarak üreten bir Türkiye için gerekli yatırımlarımızı yapıyoruz. İnovatif bakış açımızla özdeşleşen TEKNOFEST’te de ülkemizden ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen ziyaretçilere, göstermek istedik. Bu anlamda festivale destek olmak ve bulunduğumuz sektörde yaptığımız girişimleri göstermek için etkinlikte yerimizi aldık.”