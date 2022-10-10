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Spor Milli Takım'ın maçları ne zaman? EURO 2024 maçları ne zaman?
Spor

Milli Takım'ın maçları ne zaman? EURO 2024 maçları ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Peki, maçlar ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-10 14:05:00 -
Milli Takım'ın maçları ne zaman? EURO 2024 maçları ne zaman?

Futbolseverler, EURO 2024 elemelerinde maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, milli maç ne zaman oynanacak?

Milli Takım'ın maçları ne zaman? EURO 2024 maçları ne zaman?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

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