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Medya Milli takımın ergeni lezbiyen Ebrar yerinden hoplayacak
Medya

Milli takımın ergeni lezbiyen Ebrar yerinden hoplayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:08:00 -
Milli takımın ergeni lezbiyen Ebrar yerinden hoplayacak

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kadın milli voleybol takımının şampiyonluğu üzerinden dindarları hedef alan CHP'li profesör Bengi Başer’e ateş püskürdü. “Hekim müsveddesi” olarak nitelendirdiği Başer’in paylaştığı karikatüre tepki gösteren Altınok, cinsel tercihiyle gündeme gelmeyi seçen milli voleybolcu Ebrar Karakurt’a da ayar vermeyi ihmal etmedi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kadın milli voleybol takımının şampiyonluğu üzerinden dindarları hedef alan CHP'li profesör Bengi Başer’e ateş püskürdü. “Hekim müsveddesi” olarak nitelendirdiği Başer’in paylaştığı karikatüre tepki gösteren Altınok, cinsel tercihiyle gündeme gelmeyi seçen milli voleybolcu Ebrar Karakurt’a da ayar vermeyi ihmal etmedi. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Tebrik ederiz.

Sanki yenilen Çin değil de Türk halkının bir kesimi... AK Partililer, muhafazakârlar vs.
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Pandemi döneminde aşı olmayanları, maske takmayanları "Hastanede elimize düşmeyin" diye tehdit eden bir hekim müsveddesinin paylaştığı karikatürde olduğu gibi... Meğer o smaçlar da birilerinin suratına suratınaymış.

Tartışma, cinsel tercihiyle gündeme gelmeyi seçen genç bir voleybolcunun milli takımın galibiyetini, daha önce kendisini eleştirenlerle arasındaki didişmeye alet etmesiyle başladı.

Ebrar Karakurt isimli oyuncu, dünyanın çevresinde döndüğünü, koskoca bir ekipten oluşan takımı kendinden ibaret olduğunu düşünüyor olmalı.

Zira kimse sormadan ilan etme ihtiyacı duyduğu özel hayatı, milli takımda oynamasının önüne engel oluşturmadığı gibi herkes tarafından kabul edilmek ya da takdir görmek zorunda değil.

Birileri de çıkar kendisini eleştirebilir, sevmediğini, tercihini yanlış bulduğunu söyleyebilir.

85 milyonu temsil eden ve oyuncularıyla, teknik ekibiyle onlarca insanın emeğinin ürünü olan milli voleybol takımı bir ergenin kimlik arayışlarına, bunalımlarına mı kurban edilecek?

Yazık değil mi?”

 

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